Diesel deve receber 2% de biodiesel a partir de hoje A partir de hoje todo o diesel consumido no País terá de receber a mistura de 2% de biodiesel. A medida cria um mercado cativo de 800 milhões de litros para este ano e que pode chegar a 2,4 bilhões de litros, em 2013, quando a mistura subirá para 5%. O governo estuda antecipar essa exigência. O investimento das distribuidoras para criar a infra-estrutura de armazenamento e mistura em todo o país superou os R$ 100 milhões. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), a mistura deverá resultar num ligeiro reajuste do preço do diesel. Alísio Vaz, vice-presidente do Sindicom, diz que pode haver o repasse de até R$ 0,02 por litro. O governo chegou a negar que haja reajuste, mas as distribuidoras alegam que o biodiesel chega com um custo maior do que o diesel. Nos leilões para compra de 380 milhões de litros, feito pela Agência Nacional do Petróleo para a Petrobrás, o valor (sem imposto) oscilou entre R$ 1,88 e R$ 1,90 o litro. Esse preço, segundo o Sindicom, é cerca de R$ 0,70 maior do que o valor do diesel também sem imposto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.