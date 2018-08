Diesel sobe até 14,4% com alta do câmbio e do preço internacional

RIO DE JANEIRO - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no final da noite da quinta-feira, 30, os novos preços de referência para comercialização do óleo diesel, que passou a ser subsidiado pelo governo após a greve dos caminhoneiros motivada pela alta do combustível.

Impulsionados pela alta do dólar e pelo preço internacional do diesel, o valor de comercialização voltou aos patamares de antes da greve, quando custava R$ 2,3716 - em maio, a Petrobras reduziu o valor para R$ 2,3351 para ajudar a acabar com o conflito.

Os novos preços registram altas de até 14,4%, sendo o mais alto o comercializado na região Centro-Oeste, de R$ 2,4094/litro. Os preços na região Sudeste subiram 10,5%, para R$ 2,3277. Na região Nordeste o preço subiu para R$ 2,2592, alta de 12,5%; na região Sul, foi para R$ 2,3143, alta de 13,1%; e na região Norte avançou para R$2,228/litro, alta de 13,2%.

Segundo a ANP, os novos preços são resultantes da subtração de R$ 0,30/litro dos preços de referência, como determinado pelo programa de subvenção de acordo com Medida Provisória Nº 838/2018.

A agência explica que os novos valores refletem os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês.