Diferença de preço dos materiais escolares chega a 260% em SP

A Fundação Procon-SP realizou entre os dias 8 e 10 de janeiro uma pesquisa de preços de material escolar, que mostrou uma grande diferença de preços e de disponibilidade de materiais nos estabelecimentos pesquisados. A maior diferença de preço encontrada foi entre os estabelecimentos Pontocom, na zona oeste, e Japuíba, na região norte, em relação a um caderno universitário de capa dura. No primeiro, o item era vendido por R$ 9,90 enquanto no segundo o valor do caderno era de R$ 2,75. Uma diferença de 260%. Do total dos itens comparados, o estabelecimento Magno’s, na região norte, foi o que apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço (43 produtos). A loja também foi a que apresentou o maior percentual de abastecimento de produtos, com 109 itens disponíveis dos 128 pesquisados. A Paper Book, na região central de São Paulo, foi a que apresentou o menor número de itens disponíveis, apenas 19 dos 128 pesquisados, 14,84% do total. O levantamento envolveu 10 estabelecimentos comercias distribuídos pelas cinco regiões de São Paulo (norte, sul, leste, oeste e centro). Foram pesquisados 232 itens, mas em função do desabastecimento, 128 foram divulgados. Os técnicos do Procon-SP esclarecem que a pesquisa tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado de material escolar, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.