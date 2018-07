Dilma acena com medidas para conter o desemprego A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse ontem que a falta de crédito no mercado impede o governo de exigir das empresas a manutenção dos empregos. Ela sinalizou que novas medidas serão anunciadas para evitar demissões. "O governo tem conversado com empresários, no sentido de manter a produção. Tem de destravar essa questão do crédito". "É uma das questões centrais do governo: não deixar que haja queda na oferta do emprego, que comprometa o que conquistamos." Ela avaliou que o governo tem instrumentos para combater o desemprego, embora as medidas dependam de uma série de "variáveis". "É muito difícil supor que o governo pode regular sobre emprego. Não pode editar medida provisória: fique assim o emprego como está." Questionado sobre as medidas em estudo para combater o desemprego, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que, "em breve", o governo anunciará medidas para garantir o crescimento econômico. COLABOROU FABIO GRANER