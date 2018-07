Dilma diz que não há risco de racionamento de energia O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, relatou que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff - ex-ministra de Minas e Energia -, afirmou que não existe risco de racionamento de energia no País. Múcio, falando após participar da reunião dos líderes dos partidos aliados ao governo com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, disse que a declaração de Dilma foi feita hoje de manhã, na reunião semanal do grupo de Coordenação Política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Segundo o relato de Múcio, a ministra da Casa Civil explicou que o sistema brasileiro é interligado - com a infra-estrutura de produção acoplada à da transmissão de energia - e que isso reduz o risco de um colapso no setor.