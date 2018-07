Dilma: Governo vai recuperar 32 mil km de rodovias A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou para este ano o início do projeto de recuperação de 32 mil quilômetros (km) de rodovias em todo o País. Esse total foi dividido em duas fases. A primeira, com 17 mil quilômetros e a segunda com 15 mil quilômetros. O edital de publicação das duas fases será lançado, segundo a ministra, no primeiro semestre deste ano e as obras estão previstas para 2009. Entre as rodovias estão trechos da BR 101, no Nordeste; da BR 381, em Minas Gerais - especificamente os contornos das cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares; a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu; a BR 470, de Santa Catarina; a BR 116, do Rio Grande do Sul e as BRs 163 e 364, em Mato Grosso. Bahia Dilma anunciou também que o preço máximo para a tarifa do leilão de concessão dos trechos baianos das rodovias federais (BRs) 116 e 324 caiu de R$ 3,50 para 3,06 por 100 quilômetros. Segundo o governo, a redução foi possível devido a eliminação da contrapartida da União no projeto.