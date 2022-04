'Dinheiro esquecido': o que acontece com os valores não sacados?

Desde fevereiro deste ano, o Banco Central disponibiliza consulta de valores "esquecidos" aos consumidores no Brasil, para que quantias que estavam "acumulando poeira" em bancos possam ser resgatadas.

Porém, a possibilidade dos valores não serem sacados ainda existe. Neste caso, o que acontece se o cidadão mantiver o dinheiro como esquecido ou decidir por não ir atrás agora? A resposta é: nada.

De acordo com nota do BC enviada ao Estadão, os valores deverão ser mantidos pela instituição financeira em que a quantia está "hospedada" até que o consumidor decida por tirá-la de lá. Ou seja, não haverá alteração no status até que o consumidor queira. "O sistema é permanente", garante a entidade.