'Dinheiro esquecido': cliente conseguiu recuperar R$ 1,65 milhão, diz diretor do BC

Apesar de cerca de 40% dos brasileiros encontrarem valores inferiores a R$ 1 no Sistema Valores a Receber, do Banco Central, criado para resgate de quantias esquecidas, um correntista conseguiu recuperar R$ 1,65 milhão, que havia sido deixado em cotas de consórcio. A informação foi revelada na terça-feira, 29, pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Maurício Moura.

De acordo com Moura, esse foi o maior valor sacado desde que o SVR começou a funcionar. Ele deu a informação num seminário de gestão pública promovido em Curitiba.

“Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que ela tenha ficado bastante feliz”, declarou o diretor do BC.

Na segunda-feira, 28, o Banco Central começou a promover uma nova rodada de agendamento de saques de saldos residuais. Segundo o órgão, mesmo quem participou das consultas anteriores terá de repetir o procedimento porque as instituições financeiras incluíram novas informações no sistema.

Nesta etapa da consulta, o dinheiro vem das seguintes fontes: