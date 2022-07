'Dinheiro sumiu': Usuários reclamam de problemas com transferência do Pix no PicPay

Clientes do PicPay relatam problemas com operações Pix pelo banco nesta terça-feira, 13. Segundo reclamações publicadas no Twitter, após tentar completar a transferência, o dinheiro some da conta do pagador, mas não chega na conta do destinatário.

Alguns clientes escrevem que o aplicativo informa que a transferência não foi concluída e que o dinheiro já retornou para a conta, o que não ocorreu de fato.

Além do Pix, usuários da rede social também falam de outras instabilidades no banco, como dificuldades de acessar os dados bancários, mensagens de erro e o não funcionamento da central de ajuda.

Em comunicado, o PicPay informou que “o Pix ficou intermitente por alguns minutos durante a manhã, o que gerou um atraso no processamento de algumas transações”.

O banco ainda afirma que, por volta das 13h, tudo foi regularizado e a operação está funcionando normalmente. PicPay ressalta que o dinheiro que “sumiu” da conta já foi transferido e o comprovante consta no extrato.

Confira algumas publicações sobre os problemas:

O PicPay não está finalizando PIX e o valor está "sumindo" da conta. Corrijam isso daí @picpay — Trevoso (@trevo221) July 13, 2022