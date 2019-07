Dirigentes do Fed sinalizam corte de 0,25 ponto porcentual em julho

WASHINGTON - Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizaram que estão prontos a cortar a taxa de juros em 25 pontos-base em sua reunião deste mês, enquanto indicam o potencial para mais reduções nela por estarem preocupados com a desaceleração econômica global, um aumento na incerteza com o comércio e a perda de força da inflação.

Os dirigentes não estão preparados para uma ação mais dura com um corte de meio ponto porcentual, como analistas e operadores têm especulado nos últimos dias, de acordo com suas recentes declarações e entrevistas públicas. A medida mais agressiva parece improvável por ora, porque dirigentes têm dito que os acontecimentos econômicos recentes não têm sinalizado uma piora iminente no quadro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, estabeleceu o tom para um corte na semana passada durante depoimento ao Congresso, quando sinalizou preocupação com o crescimento global e o risco de mais fraqueza prolongada na inflação, abaixo da meta de 2%. Esses acontecimentos fortaleceram o argumento por uma política monetária um pouco mais relaxada, disse ele.

O ponto é que, exceto por algum acontecimento econômico inesperado entre agora e a reunião de 30 e 31 de julho, o debate principal se concentrará em como sinalizar seus planos e a perspectiva para além de julho.

Alguns dirigentes que apoiam juros mais baixos têm dito que acreditam que o Fed não necessita fazer uma grande mudança agora. Se os dirigentes mantiverem a escrita agora, devem desapontar investidores que apostam em um corte maior, de meio ponto porcentual, mas os dirigentes podem deixar a porta aberta para reduções adicionais na taxa de juros.