Discussão rasa afeta mundo ESG

Ideologização coloca agenda em risco, afirma especialista

Aagenda ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) vive um momento desafiador. O que vem pesando, segundo o empresário Fábio Alperowitch, é a ideologização ao redor do tema. Para algumas pessoas, direitos humanos e meio ambiente têm um lado. Segundo o especialista, que classifica como absurdo esse ponto de vista, discussões rasas comprometem o desenvolvimento do ESG pelo mundo. Veja a seguir os principais pontos da entrevista do gestor fundador da Fama Investimentos.

O que vem impulsionando a agenda ESG no mercado financeiro?

A agenda ESG começou a ganhar destaque no mercado financeiro em momentos diferentes e em diferentes geografias. Ela é mais antiga na Europa e começou a ganhar um pouco mais de corpo nos Estados Unidos a partir da eleição do (Donald) Trump, por causa do discurso muito anti-ESG que surgiu. Com o fortalecimento do tema a partir de 2006 nos EUA a pauta começou a se fortalecer no mercado brasileiro, que espelha muito mais o mercado norte-americano do que o europeu. Em 2018, começa a se falar de ESG aqui. O tema, obviamente, é bastante antigo. Nós mesmos praticamos isso há 30 anos, mas ele não era algo mainstreaming. O desastre de Brumadinho, em 2019, as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no Nordeste geraram uma reflexão sobre responsabilidades e fez o assunto ganhar corpo. Em 2020, o Fórum Econômico de Davos apontou também os riscos ambientais como algo importante e teve ainda a carta do Larry Fink que abriu mais espaço ao ESG. A própria covid-19 trouxe reflexões sobre o papel das empresas.

Quais os pontos positivos e negativos dessa expansão?

Houve a desinterdição do debate e isso é positivo. Até pouco tempo atrás era praticamente impossível falar de direitos humanos ou meio ambiente no âmbito de mercado financeiro. Eram considerados assuntos ideológicos e contrários à ideia predominante no mercado financeiro. O lado negativo é que pessoas que jamais trataram de assuntos densos, complexos e amplos como direitos humanos e meio ambiente começaram a querer tratar deles sem nenhuma robustez e, com isso, a gente passou a ter discussões rasas, reducionistas e o ESG aqui passou ser pouco profundo.

Muito se fala em uma chamada onda anti-ESG. O que é isso?

Isso é um fenômeno que tem ocorrido a partir de muitas razões. A primeira é a ideologização do ESG, que é um absurdo porque direitos humanos e meio ambiente não deveriam ter lado, mas foi entendido como tal, especialmente nos EUA, quando passou a ser uma pauta do partido Democrata. Portanto, o partido Republicano entrou em oposição. Além disso, teve o contexto da guerra, que levou ao aumento dos preços de energia, e muitos passaram a culpar o ESG irresponsavelmente por isso.

O ESG é um movimento que está em risco?

Na verdade, sim. Ele está no seu pior momento porque de um lado tem esse movimento anti-ESG que não é pequeno. E em segundo lugar alguns grandes praticantes ou incentivadores de ESG têm recuado. Tem também essa questão de o ESG estar mais raso que é um grande problema, uma grande ameaça. Mesmo que não existisse essa agenda anti-ESG, apenas essa agenda rasa já é suficiente para não avançarmos. Isso tem isolado um pouco os praticantes de um ESG mais raíz e no momento que eles ficam isolados, e em menor número, eles têm menos voz. É sim uma ameaça. Não podemos dizer que está em risco de extinção, mas existe um risco de uma redução da qualidade da pauta. E como estamos ainda em uma fase inicial (do mundo ESG), é bastante perigoso.

O ESG diminui a rentabilidade dos negócios?

Essa é uma grande falácia que deve ser combatida. As práticas do ESG aumentam a rentabilidade dos negócios e isso já foi provado academicamente. As pessoas entendem ESG como custo quando na verdade é uma ferramenta não só para redução de risco, mas também para identificação de oportunidades.

