Disputa entre China e Austrália está por trás da disparada no preço do minério

A recente disparada do minério de ferro na China, principal consumidor do insumo no mundo, é um dos sintomas de uma dança diplomática entre a segunda maior economia global e a Austrália, até aqui um de seus grandes parceiros comerciais. Pela importância do minério australiano no mercado internacional, é improvável que a corda seja esticada pelos chineses a ponto de se romper no curto prazo, e os preços provavelmente cairão. Em um horizonte mais longo, porém, o recado chinês é claro: se não existem, alternativas podem ser criadas.

As tensões comerciais de lado a lado aumentam desde o ano passado, após a Austrália se tornar um dos mais vocais apoiadores de uma investigação internacional sobre a origem do coronavírus. Esse passo, que ecoou a retórica do então presidente americano, Donald Trump, de culpar a China pela pandemia, custou caro. Pequim retaliou com sobretaxas a produtos australianos que não eram os principais nas trocas comerciais entre os países, mas que davam um claro recado diplomático.

Em 2018, a Austrália alegou motivos de segurança nacional para banir a gigante chinesa de telecomunicações Huawei do fornecimento de equipamentos para suas redes 5G. O próprio Trump só viria a proibir o uso dos equipamentos da Huawei nos EUA um ano depois.

A gota d'água veio no fim de abril, com a decisão do Ministério das Relações Exteriores da Austrália de romper uma parceria entre a China e o Estado australiano de Victoria no âmbito da ambiciosa iniciativa Cinturão e Rota da Seda. A China suspendeu por tempo indeterminado o diálogo econômico com o parceiro comercial - e o minério disparou.

Sob a ótica das relações internacionais, o recado da China foi claro, e explica a alta do minério mesmo sem um veto explícito ao insumo. "A China faz testes de hegemonia muito seguros. A Austrália agiu de maneira precipitada por uma questão política", explica Leonardo Trevisan, professor de economia e relações internacionais da ESPM-SP. "A China pode abrir mão do minério australiano? Não, mas pode dar sucessivos recados."

A Austrália é o maior produtor mundial de minério de ferro, com mais do que o dobro da produção brasileira anual. Estimativas de mercado apontam que o país da Oceania, lar de gigantes da mineração como Rio Tinto, BHP e Fortescue, responde por 60% das exportações globais do insumo.

Na quarta-feira, 12, o minério negociado no porto chinês de Qingdao chegou à casa de US$ 237,57 a tonelada. Mas nesta sexta, 14, depois de não ter sido negociado na quinta, por causa de um feriado local, o preço despencou 12,11%, para US$ 208,79 a tonelada, em meio a relatos de que a China estaria se esforçando para conter os preços do minério de ferro.

Em 2021, a commodity avança 48%, em movimento alinhado ao de outras matérias-primas com a recuperação das principais economias do mundo após o baque da covid-19. Desde janeiro de 2020 - antes da pandemia -, o salto é de 157%.

O maior motivo para a alta em 2020 foi a escassez de minério com as restrições à produção causadas pela covid-19, em especial no Brasil. Ao mesmo tempo, a China colocou em prática um robusto pacote de estímulos econômicos com foco na indústria e na construção civil, que aumentou a demanda por aço. No ano passado, a produção das siderúrgicas chinesas subiu 5,2%, enquanto a do resto do mundo caiu 7,7%. Em março, os chineses produziram 19,1% mais aço que um ano antes - sem a China, a produção global subiu 10,7%.

A demanda segue aquecida em 2021, o que por si só garantia preços altos desde janeiro. A tensão China-Austrália aumenta a fervura e pode trazer novas surpresas. "Acredito que a gente esteja em um pico de ciclo. Mas é difícil colocar a mão no fogo e dizer que o minério não vai chegar a US$ 240 ou US$ 250 a tonelada", diz Daniel Sasson, analista de commodities do Itaú BBA.

Estruturando parceiros

No curto prazo, a China não conta com alternativas viáveis de suprimento. O Brasil, segundo maior produtor do insumo, tem capacidade muito menor que a do país da Oceania, e aumentá-la seria caro e demorado. Por isso, especialistas consideram que há um limite para o confronto entre os dois países, ao menos no presente.

"As preocupações sobre a escalada de tensões entre a China e a Austrália podem estar pesando sobre o sentimento de mercado, e no mercado de futuros, ainda que consideremos virtualmente impossível que a China restrinja as importações de minério da Austrália", afirmaram Thiago Lofiego e Isabella Vasconcelos, do Bradesco BBI.

Em um prazo mais longo, o cenário é outro. Em mudanças anteriores dos ventos diplomáticos, a China já deu apoio a países que viriam a se tornar parceiros comerciais relevantes em outros mercados. Trevisan, da ESPM, lembra que os chineses ajudaram a estruturar cadeias de produção de petróleo em países africanos, e que por décadas viram no Brasil um parceiro confiável o suficiente para comprar milhões de toneladas da soja brasileira em detrimento da americana.

Roberto Galery, chefe do Departamento de Engenharia de Minas (Demin) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que os chineses poderiam se voltar à própria África ou a países da Ásia que já têm forte produção mineral, como a Rússia. "A grande oportunidade, agora, é a de pesquisar novas jazidas. A África pode ter ocorrências de minério de ferro para serem estudadas", diz ele.