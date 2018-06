Distribuição de combustíveis é retomada

A distribuição de combustíveis no País aos postos está voltando à normalidade. A expectativa, até a noite de ontem, era de que 100% dos carregamentos das distribuidoras até os postos estivessem regularizados, segundo a Plural, entidade que reúne a BR (da Petrobrás), Raízen (joint venture entre Cosan e Shell) e Ipiranga (do grupo Ultra).

A partir desta sexta-feira, as distribuidoras começam a repor os estoques.

Boa parte dos postos de combustíveis da capital e Grande São Paulo já tinha combustíveis ontem. Com isso, as filas de carros já estavam bem menores.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado São Paulo (Sincopetro), José Alberto Gouveia, disse que 400 postos da região metropolitana de São Paulo, de um total de 2,9 mil, receberam combustíveis ontem.

Entre terça e quarta-feira, um total de 850 postos havia sido abastecido. “Ainda há filas e muitos postos que receberam o produto voltaram a secar por causa da grande procura. A normalização ainda vai levar alguns dias”, disse Gouveia.