Distribuidora Ale fecha acordo de venda com Glencore

A Glencore fechou a compra de 78% da distribuidora Alesat, que detém a rede de postos Ale, nesta sexta-feira, 29, informou a empresa brasileira.

+ Cade barra, por unanimidade, venda da rede de postos Ale à dona da Ipiranga

Um dos fundadores, Marcelo Alecrim, continuará na gestão da empresa. Ele permanecerá com 22% da companhia e assumirá a posição de presidente do conselho de administração.

“O investimento proporcionará à Glencore uma plataforma sólida para aproveitar as significativas oportunidades de crescimento interno no setor de combustíveis, com a maior parte do aumento da demanda a ser atendido pelas importações”, disse a empresa.

A Ale Combustíveis é a quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com cerca de 1.500 postos de combustíveis em 22 Estados do Brasil, além de cerca de 260 lojas de conveniência. A transação está sujeita a aprovação do órgão antitruste Cade. A Ale disputa mercado com empresas como a BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, e Raízen, joint venture da Cosan com a Shell. / COM REUTERS