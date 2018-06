Distrito Federal e entorno ainda tem nove interdições nesta sexta-feira

Brasília, 25/05/2018 - Mesmo após o acordo anunciado pelo governo federal para atender a reivindicações de caminhoneiros, os protestos da categoria seguem nesta sexta-feira no Distrito Federal e entorno. Nove interdições ainda são registradas em rodovias da região, conforme mapa divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A assessoria de imprensa da instituição explica que os bloqueios podem ser apenas parciais, não impedindo totalmente o tráfego. Na prática, segundo a assessoria, a maioria é mesmo parcial, já que os caminhoneiros têm se organizado para evitar as notificações legais que exigem a desobstrução das estradas.

Segundo o mapa da PRF, há interdições em três pontos da BR-060, que sai de Brasília para Goiânia; dois pontos na BR-020, que segue para Formosa (GO); um ponto na BR-070, rumo a Pirenópolis (GO); um ponto na BR-080, que segue para Padre Bernardo (GO). Há ainda dois pontos de interdição na BR-040, na altura de Luziânia (GO) e em Cristalina (GO), ambas no entorno do DF.

A Polícia Rodoviária informa que, agora depois da trégua de 15 dias negociada ontem entre União e a categoria, iniciará o monitoramento da desmobilização nas rodovias federais. "As ações de acompanhamento serão desenvolvidas com o objetivo de garantir a segurança de todos os usuários, com apoio no controle viário para o retorno dos veículos pesados ao tráfego rodoviário, além de prevenir crimes de qualquer espécie, tal como constrangimento ilegal, danos materiais e agressões físicas", diz a PRF em nota.