Diversificação internacional dribla impactos da pandemia

O cenário macroeconômico nacional não deixa dúvida ao investidor. Diversificar e correr mais riscos são estratégias essenciais para quem quer capitalizar os recursos. O movimento mais recente nesse sentido, que marcou 2020, foi a inclusão de ativos internacionais nas carteiras mais arrojadas.

O ambiente macro, como explica o diretor da Itaú Asset Management, Carlos Augusto Salamonde, é o ponto central desta mudança na mente do investidor. Foi a queda do nível de juro básico da economia, hoje a 2% ao ano, que abriu espaço para produtos de renda variável nas carteiras e fundos mais sofisticados.

“A partir do momento em que o investidor viu que estávamos caminhando para valores muito estimulativos (de juro), começou a se perguntar como rentabilizar o portfólio e como fazê-lo de uma forma eficiente do ponto de vista de risco”, comenta Salamonde. Segundo o executivo, o investimento internacional tem um papel fundamental na resposta a essas duas perguntas, pois ele permite ao cliente rentabilidade ao investir em outras regiões do mundo e também uma proteção eficiente essencial do portfólio.

A inclusão de ativos do exterior nas carteiras, para o executivo da Itaú Asset, é um caminho sem volta. Nem mesmo a esperada alta na Selic, que pode fechar 2022 a 6% ao ano, altera a previsão. “Além de serem níveis ainda baixos se comparados ao nosso histórico, a atratividade do investimento no exterior também está ligada a outros fatores, como possibilidade de se aproveitar da retomada das economias específicas ao redor do mundo, com perspectivas melhores do que o Brasil”, diz Salamonde.

Enquanto o Brasil pode, na melhor das hipóteses, crescer 3,4% neste ano, a previsão para a China é de 8%, e para os Estados Unidos chega a 6%. O apetite maior por risco do brasileiro também pode ser medido pelo interesse em ativos do exterior sem a proteção cambial (hedge), o que era incomum no passado.

“Isso mudou quando o investidor percebeu que, em movimentos de extrema aversão a risco, como no estouro da pandemia, ter ativos com variação cambial na carteira o ajudava a reduzir o risco do portfólio. E, além disso, os clientes perceberam que um ativo com variação cambial tinha um potencial muito grande de render mais do que a taxa básica de juros”, explica o diretor da Asset do Itaú.

Ele aproveita para alertar: “[O processo] não é sem emoção. O dólar apresenta volatilidade, ou seja, a porção da carteira do investidor alocada nesse ativo oscila diariamente com a cotação da moeda, mas em momentos de estresse, quando todos os outros ativos domésticos se desvalorizam, o dólar tende a subir, protegendo a carteira como um todo”.

Nos fundos de investimentos, a procura por alocação no exterior e a oferta de novos produtos vêm chamando bastante a atenção do cliente. “A Carteira Itaú Internacional é um produto tecnológico, sofisticado e muito democrático. Ela combina várias estratégias em um único produto, gerando mais eficiência nas aplicações do investidor”, afirma Salamonde. A Carteira Itaú Internacional acumula hoje um patrimônio de R$ 30 bilhões. “A diversificação é o único almoço de graça que o mercado oferece. E o investidor está percebendo rapidamente isso.”

Fundos permitem diversificação offshore

Maiores gestores globais e estratégias sofisticadas já são acessíveis ao investidor brasileiro

Um fundo de investimento já é, por natureza, um produto que possibilita ao investidor diversificar com carteiras recheadas de dezenas de ações ou mesmo moedas e títulos públicos, nos produtos multimercado.

Com a Selic rodando na casa dos 2% e o real depreciado, um produto específico desta indústria vem atraindo a atenção do investidor. São os fundos internacionais que, pela regra, destinam pelo menos 40% dos recursos a ativos de outros países.

Na Itaú Asset, o patrimônio dos fundos internacionais – levando em conta apenas os produtos com 100% de investimento no exterior – cresce 115% ao ano desde 2018, chegando aos atuais R$ 18 bilhões.

No universo dos fundos de investimentos, o Itaú oferece não só produtos da sua própria asset, como também disponibiliza fundos de outras gestoras com estratégias alocadas 100% no exterior.

O interesse do investidor nesses fundos também avança a passos largos: saltou de R$ 690 milhões, em fevereiro do ano passado, para R$ 4,93 bilhões em janeiro deste ano, uma alta de 614. “Este é um ótimo caminho para acessar grandes gestores com estratégias sofisticadas e papéis de grandes empresas globais e de setores, como software, que não temos aqui”, comenta Pedro Barbosa, managing director da área de Fund of Funds do Itaú.