Dívida Pública Federal fecha janeiro em R$ 3,8 tri, queda de 1,77% ante dezembro

O estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 1,77% em janeiro, quando atingiu R$ 3,808 trilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Tesouro Nacional. Em dezembro, o estoque estava em R$ 3,877 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 17,45 bilhões em janeiro. Já as emissões de papéis totalizaram R$ 61,781 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 147,776 bilhões, o que resultou em um resgate líquido de R$ 85,994 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu 1,59% e fechou o mês passado em R$ 3,669 trilhões.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 6,34% menor, somando R$ 138,81 bilhões no segundo mês do ano.

Estrangeiros aumentam participação na dívida

Os estrangeiros aumentaram a participação na dívida pública brasileira em janeiro. A fatia dos investidores não-residentes no Brasil no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu de 11,22% em dezembro para 11,80% no mês passado, somando R$ 433,12 bilhões, segundo os dados divulgados pelo Tesouro. Em dezembro, o estoque nas mãos de estrangeiros estava em R$ 418 bilhões.

O grupo Previdência foi o maior detentor de papéis do Tesouro, com a participação passando de 24,96% em dezembro para 25,02% no mês passado.

A parcela das instituições financeiras no estoque da DPMFi teve queda de 22,74% em dezembro para 22,01% em janeiro . Os fundos de investimentos aumentaram a fatia de 26,91% para 27,06%. Já as seguradores tiveram crescimento na participação de 4,11% para 4,24%.