Dois meses após norma do CMN, juro do rotativo regular volta a subir no Brasil

Dois meses após o Conselho Monetário Nacional (CMN) ter editado resolução que disciplina os encargos dos cartões de crédito em caso de atraso no pagamento, o juro médio do rotativo do cartão de crédito na modalidade regular voltou a subir no Brasil. Apenas em junho, essa taxa avançou 18,1 pontos porcentuais, para 261,1% ao ano. No fim de abril, quando a norma foi editada, o Banco Central havia descartado a possibilidade de a taxa do rotativo regular subir.

A Resolução nº 4.655 do CMN, que entrou em vigor em 1º de junho, estabelecia que as instituições não poderiam mais cobrar juros especiais, quase sempre maiores, de clientes que estivessem no rotativo e ficassem inadimplentes. O juro cobrado continuaria sendo o do rotativo, apenas acrescido de 2% de multa e 1% ao mês de juro de mora. Até então, havia instituições que cobravam porcentuais maiores se o cliente ficasse inadimplente. Além disso, a medida previa que as próprias instituições poderiam fixar o porcentual mínimo a ser pago em cada fatura. Antes, este porcentual mínimo era de 15%.

Na época, o diretor de Regulação do BC, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou que a regulação permitiria que a taxa de juros cobrada pelo chamado "rotativo não regular", que é maior, convirja para a taxa cobrada no "rotativo regular", que é menor. O rotativo não regular inclui clientes que não pagaram nem mesmo o mínimo da fatura. O regular reúne aqueles que pagam o mínimo.

Damaso chegou a negar a possibilidade de os bancos fazerem um movimento contrário, de migração das taxas do rotativo regular para patamares maiores, em vez de queda na taxa do não regular.

Os dados de hoje do BC mostram que, desde abril, a taxa de juros do rotativo não regular caiu 71,9 pontos porcentuais, para 313,3% ao ano em junho. No entanto, a taxa do rotativo regular subiu 13 pontos porcentuais no período, para os 261,1% ao ano de junho. Na prática, a taxa do rotativo não regular caiu, como esperado, mas a do regular aumentou - ao contrário do indicado pelo BC no momento em que a norma foi editada.

Em coletiva de imprensa no fim da manhã de hoje, o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, afirmou que o aumento da taxa média do rotativo regular em junho, de 18,1 pontos porcentuais, ocorreu em função de altas promovidas por duas instituições financeiras. Ele não citou quais foram os bancos. "As taxas do não regular estão se reduzindo de forma significativa, como esperado, enquanto as do regular subiram", reconheceu Rocha. "Vimos o aumento de taxas por duas instituições. Mas ainda não há elemento suficiente para dizer se isso vai se generalizar nas demais ou vai se reduzir", ponderou.

Rocha também evitou avaliar se poderia estar havendo uma compensação, com os bancos promovendo elevações nos juros do rotativo regular justamente porque, com a nova norma, não podem mais cobrar taxas maiores no não regular em caso de inadimplência. "O mercado de crédito é de taxas livres. Não há um direcionamento obrigando o banco a fazer uma modalidade de crédito específica e não há determinação de taxas. Essas taxas são definidas em um mercado competitivo", acrescentou.

Reajustes

Dados disponíveis no site do Banco Central, a respeito de taxas cobradas por cada instituição financeira, mostram que, desde a edição da resolução, em abril, alguns dos principais bancos do País elevaram de forma substancial o juro do rotativo regular. O Santander é o campeão de reajustes.

No fim de abril, o banco cobrava taxa média de 204,32% ao ano no cartão de crédito rotativo regular. No encerramento de junho, essa taxa já estava em 241,91% ao ano e, em 13 de julho - dado mais recente disponibilizado - ela atingiu 254,99% ao ano. Assim, do fim de abril para agora o Santander elevou em 50,67 pontos porcentuais o juro no rotativo regular.

A Caixa Econômica Federal também promoveu aumentos. A taxa passou de 234,37% no fim de abril para 237,52% em junho e, agora, para 249,84% ao ano. Sob a nova norma, o aumento foi de 15,47 pontos porcentuais. No Banco do Brasil, a taxa média do rotativo regular saltou de 163,02% em abril para 165,09% em junho. Em 13 de julho, estava em 173,96% (10,94 pontos porcentuais de alta desde abril).

O Itaú Unibanco manteve a taxa relativamente estável no período, em 218% ao ano. Já o Bradesco promoveu reduções, de 411,42% ao ano em abril para 317,01% em junho e, finalmente, 266,24% ao ano em 13 de julho. Entre os cinco maiores bancos brasileiros, porém, o Bradesco permanece com a maior taxa do rotativo do cartão de crédito regular.

As elevações de taxas ocorridas sob a nova norma ocorreram a despeito de, no período, a inadimplência permanecer relativamente estável. Os dados de hoje do BC mostraram que, em abril, o índice de inadimplência no rotativo estava em 33,7%. Em maio, ele subiu para 34,7%, mas em junho recuou para 34,6%.