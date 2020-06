Bolsa abre em queda e dólar tem alta após China aprovar lei de segurança nacional para Hong Kong

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu o pregão desta terça-feira, 30, em queda próxima a 1%, permanecendo estável no patamar de 94 mil pontos. Já o dólar abriu as negociações em alta, atingindo a cotação máxima cerca de uma hora após a abertura, a R$ 5,4800, aumento próximo de 1%. O câmbio vem apresentando valorização nos últimos dias por causa do fortalecimento no exterior.

A moeda à vista fechou a sessão de segunda-feira em baixa de 0,62%, a R$ 5,4265. O real teve o melhor desempenho em um total de 34 moedas mais líquidas. O Ibovespa fechou nesse dia aos 95.735,35 pontos

Um movimento de busca de proteção no dólar reflete a cautela dos investidores, após a aprovação pelo parlamento chinês de uma lei de segurança nacional para Hong Kong, que aumenta o controle sobre o território e passa a valer a partir de quarta, 1º.

A nova lei é vista como risco à autonomia de Hong Kong por países ocidentais e pode gerar nova onda de protestos e agravar as já tensas relações com os EUA. Na segunda, o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, anunciou que o status especial de Hong Kong foi revogado. Por um lado, os índices de atividade industrial e de serviços chineses vieram melhores do que o esperado, sinalizando recuperação da segunda maior economia do mundo.

Brasil

No Brasil, a taxa de desemprego subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A participação do ministro da economia, Paulo Guedes, na Comissão Mista do Congresso para falar sobre respostas ao covid-19 também será monitorada. No Congresso, a Câmara tem sessão virtual para analisar os destaques à MP 944, que concede linha de crédito para pequenas e médias empresas, e o Senado deve analisar o projeto das fake News.

Na segunda, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, ex-funcionário de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), disse à Polícia Federal que não recebeu informações privilegiadas da Operação Furna da Onça, deflagrada em novembro de 2018 e que levou à elaboração do relatório financeiro do Coaf que detectou suas movimentações financeiras. / SILVANA ROCHA E LUÍSA LAVAL