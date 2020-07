Após alta na abertura, dólar cai e se estabiliza abaixo de R$ 5,40; Bolsa abre aos 95 mil pontos

O dólar abriu as negociações desta quarta-feira, 01º, em alta, de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,47, em meio a um cenário externo de dados econômicos positivos, com resultados acima do esperado. Porém, ao longo da manhã, com mais um indicador positivo no exterior, desta vez sobre empregos nos Estados Unidos, em que o setor privado criou 2,369 milhões de postos de trabalho, a moeda americana passou a cair, batendo na mínima do dia, R$ 5,37.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou o dia em leve alta, de cerca de 0,15%, aos 95 mil pontos.

Na terça-feira, 30, a moeda americana havia encerrado as negocações acima do patamar de R$ 5,40, a R$ 5,44. O câmbio tem se estabilizado na casa de R$ 5,40 nos últimos dias. Desde sexta-feira, 26, o fechamento é acima deste valor.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,70.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia, do Pacífico e da Europa têm alta nesta quarta-feira, 01º, após novos dados confirmarem que a manufatura chinesa está aos poucos superando o choque da pandemia do novo coronavírus. Além disso, PMIs industriais da Alemanha e da zona do euro superaram expectativas.