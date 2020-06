Dólar abre em alta e volta a se aproximar de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta quinta-feira, 25, em alta, de quase 1%, cotado a R$ 5,38, em meio a um tom mais negativo no cenário internacional. A moeda americana volta a se aproximar do patamar de R$ 5,40. Este valor de cotação foi atingido pela última vez no primeiro dia deste mês. Na quarta-feira, a moeda chegou a encostar em R$ 5,16, mas encerrou o pregão cotada a R$ 5,32. Essa faixa de variação vem sendo mantida nos últimos dias. Desde o dia 12 de junho o dólar não perde o patamar de R$ 5.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,60.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia, do Pacífico e da Europa têm baixa significativa nesta quinta-feira, 25, reagindo a uma série de fatores negativos, que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, em especial nos Estados Unidos, projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e tensões comerciais entre americanos e europeus. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan não operaram devido a feriados.