Dólar abre em alta e volta ao patamar de R$ 5, em meio a incertezas em relação ao coronavírus

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 27, com alta superior a 1,5%, cotado a R$ 5,06. No pregão de quinta-feira, 26, pela primeira vez na semana, a moeda americana fechou abaixo de R$ 5, a R$ 4,99. Na mínima do dia, o valor chegou a ficar em R$ 4,97. Para se ter uma ideia da valorização que acontece no câmbio frente ao real, no início do ano, a moeda custava R$ 4. Toda essa valorização, superior a 30% se dá em meio ao caos econômico provocado pelas incertezas dos investidores em relação ao novo coronavírus.

Para esta sexta, a aprovação pela Câmara dos Deputados de auxílio de R$ 600,00 a trabalhadores informais e pessoas carentes durante a pandemia de coronavírus, entre outras medidas negociadas com o governo, deve ser bem recebida no mercado em meio à espera da votação das propostas pelo Senado. No entanto, a agilidade na concessão do benefício deve ser cobrada, uma vez que de cada R$ 100 em medidas prometidas até agora pelo governo de Jair Bolsonaro, só R$ 36 saíram do papel. Além disso, o presidente Bolsonaro reforça ruídos políticos em meio à cautela no exterior, o que pode piorar o ambiente, após três baixas do dólar, a R$ 4,99 ontem, e de alta da B3, que acumula ganho de 15,86% na semana.

O investidor pode ficar incomodado com a campanha lançada pelo Planalto, "O Brasil não pode parar", contra as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos em todo o País. Mesmo havendo quase 3 mil casos confirmados de covid-19 e 77 mortes no País, além de outras duas epidemias em curso - a dengue e a influenza (gripe) -, o presidente Jair Bolsonaro insiste em defender o redirecionamento da quarentena para o modelo “vertical”, apenas para idosos e portadores de doenças, e disse que a mudança está em estudo.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por sua vez, está sendo cobrado por secretárias estaduais de saúde para defender o isolamento. Apesar das milhares de mortes em países como Itália (mais de 8 mil), Estados Unidos (ao menos 1.200 mortes), Espanha (mais de 4 mil) e China (mais de 3 mil), Bolsonaro reafirmou que "o povo foi enganado" sobre a gravidade da infecção e que a previsão de milhares de mortes não se confirmou. Para ele, a "onda" do desemprego é pior do que as consequências do novo vírus na saúde das pessoas, “essa neurose de fechar tudo não está dando certo” e desautorizou a fala do vice-presidente, Hamilton Mourão, em defesa do isolamento, afirmando que "o presidente sou eu".

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos, de olho em medidas em relação ao combate dos impactos do novo coronavírus na economia mundial, fecharam em alta, após um dia de recuos na última quinta-feira, 26. Enquanto isso, na abertura dos mercados na Europa, os índices das Bolsas do velho continente operam em queda generalizada, depois de três dias consecutivos de alta.

Na Europa, os mercados operam em baixa no começo dos negócios desta sexta-feira, após acumularem ganhos nos três pregões anteriores em meio a estímulos fiscais anunciados por governos de várias partes do mundo para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus.

Futuros de NY e

Os futuros das Bolsas de Nova York operam em baixa nesta manhã, após ganhos recentes em meio a estímulos fiscais anunciados por governos de várias partes do mundo para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus. Às 7h25, o Dow Jones futuro caía 2,46%, o S&P500 futuro perdia 2,42% e o Nasdaq futuro recuava 2,25%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam sem direção única na madrugada desta sexta-feira, após sofrerem fortes perdas na sessão anterior e interromperem uma sequência de três dias de valorização, enquanto investidores avaliam as promessas de governos de várias partes do mundo de fazer gigantescas injeções de recursos para limitar os estragos do coronavírus e estimam o violento impacto da pandemia na demanda pela commodity. Às 7h27, o petróleo WTI para maio subia 0,49%, a US$ 22,71 o barril, e o petróleo Brent para junho recuava 0,80%, a US$ 28,42 o barril. / SILVANA ROCHA, LUCIANA XAVIER, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA