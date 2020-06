Dólar abre em alta, impulsionado por queda da taxa Selic, prisão de Queiroz e cautela exterior

O dólar abriu as negociações em alta, cotado a R$ 5,3445 poucos minutos após a abertura, nesta quinta-feira, 18. O aumento é de 1,59% em relação ao último fechamento. O movimento da moeda é fortemente impactado pelo anúncio do corte da taxa de básica de juros, a Selic, que passou de 3,00% para 2,25%, conforme esperado por boa parte do mercado financeiro.

Além disso, os mercados locais foram surpreendidos pela prisão, nesta quinta, do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, próximo da família Bolsonaro e ex-assessor parlamentar do gabinete de Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro.

A notícia pode trazer pressão aos negócios em meio ao ajuste do mercado ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) e cautela no exterior com novos surtos de covid-19 nos EUA e na China.

Cenário local

Após confirmar a expectativa do mercado de corte de 75 pontos-base da Selic, para 2,25%, o Comitê sinalizou que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual, mencionando ainda uma piora da trajetória fiscal por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com a Selic neste patamar, o Brasil registra juro real (descontada a inflação) negativo. Cálculos do site MoneyYou e da Infinity Asset Management indicam que, com a taxa básica neste patamar, o juro real brasileiro passou a ser de -0,78% ao ano, o que desestimula a entrada de capitais estrangeiros. O País possui agora o 14º juro real mais baixo do mundo, considerando as 40 economias mais relevantes. A economia com o menor juro real do mundo atualmente é a de Taiwan, com taxa de -3,00% ao ano.

Também há a expectativa de que Bolsonaro grave e publique nas redes sociais um vídeo ao lado de Abraham Weintraub para oficializar sua demissão do Ministério da Educação. Conforme apurou o Estadão/Broadcast, um cenário provável é o de que Weintraub assuma um posto no Banco Mundial e em seu lugar entre o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, seguidor do guru Olavo de Carvalho e também defensor do homeschooling. Na quarta-feira, 17, o Supremo decidiu manter Weintraub, no inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares.

A Câmara concluiu nesta quarta a votação da Medida Provisória 927 sobre as relações de trabalho durante a pandemia da covid-19. A proposta segue agora para a análise do Senado. Das 11 sugestões, os parlamentares aprovaram apenas um destaque, que permite a suspensão do cumprimento dos acordos trabalhistas firmados em situação de normalidade sanitária, portanto, antes da pandemia do novo coronavírus.

Europa

As bolsas europeias recuam e os índices futuros das bolsas de Nova York estão mistos, influenciadas por preocupações com novos surtos de covid-19 nos EUA e na China, que comprometem a perspectiva de recuperação da economia global, e à espera da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE). Segundo analistas, o BOE deverá ampliar suas compras de bônus. Às 7h32 (horário de Brasília), a Bolsa de Londres tinha viés de baixa de 0,02%, a de Frankfurt recuava 0,22% e a de Paris caía 0,41%. No mercado futuro em Nova York, Dow Jones cedia 0,12%, S&P 500 perdia 0,10% e Nasdaq subia 0,08%. O índice DXY do dólar, que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, tinha viés de baixa de 0,01%%, a 97,147 pontos. O euro subia a US$ 1,1244, ante US$ 1,1237 no fim da tarde de ontem e a libra recuava a US$ 1,2477, de US$ 1,2543 no fim da tarde de ontem.

Os bancos centrais da Suíça e da Noruega decidiram manter seus juros básicos inalterados, após concluírem reuniões de política monetária nesta quinta-feira. O SNB, como é conhecido o BC suíço, deixou suas taxas básica e de depósitos em -0,75%. Já o Norges Bank, o BC norueguês, manteve seu juro básico em 0% e reafirmou que a taxa deve continuar no nível atual nos próximos dois anos

Ásia e Oceania

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores atentos a novos surtos de coronavírus nos EUA e na China, mas também reagindo a um corte de juros pelo banco central chinês. O PBoC reduziu a taxa de juros de contratos de recompra (repos) reversa de 14 dias, de 2,55% para 2,35%, e fez uma injeção de liquidez de 70 bilhões de yuans (US$ 9,88 bilhões) através deste instrumento. A Bolsa de Xangai subiu 0,12%. No Japão, o índice Nikkei caiu 0,45%, enquanto o Hang Seng teve baixa marginal de 0,07% em Hong Kong e o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul. Na Oceania, o S&P/ASX 200 caiu 0,92% em Sydney, após a taxa de desemprego na Austrália ter saltado para 7,1% em maio, atingindo o maior nível em 19 anos, em meio à pandemia de coronavírus. Às 7h32, o dólar subia a 107,09 ienes, ante 106,98 ienes no fim da tarde de ontem.

O Banco Central da Indonésia decidiu nesta quinta-feira cortar sua taxa básica de juros - a de recompra reversa de sete dias - em 0,25 ponto porcentual, a 4,25%, numa tentativa de impulsionar a economia do país, que foi gravemente atingida pela pandemia do novo coronavírus. O BC indonésio também reduziu suas taxas de depósito e para concessão de empréstimos overnight em 0,25 ponto, para 3,5% e 5%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada, à medida que investidores ponderam o eventual impacto na demanda pela commodity de novos surtos de covid-19 nos EUA e na China. Às 7h32, o barril do petróleo WTI para agosto subia 1,05% na Nymex, a US$ 38,61, enquanto o do Brent para o mesmo mês tinha alta de 1,20% na ICE, a US$ 41,20. /LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA E LUÍSA LAVAL