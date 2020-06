Em dia de ajustes, dólar volta a subir e Bolsa de Valores cai

Na véspera da decisão de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), com eventuais novas sinalizações do presidente da instituição financeira, Jerome Powell, além do IPCA de maio no Brasil, os investidores corrigem os preços dos ativos.

A realização de lucros dá o tom aos índices de ações, sendo que, no caso do Ibovespa, o ajuste é induzido até mesmo pelo ganho acumulado nos sete pregões consecutivos de valorização até segunda-feira, 8, que marcou a maior sequência de altas em dois anos. Ainda assim, é modesto, diante da confiança na retomada da economia no pós-coronavírus, embora o quadro da pandemia no País continue a se agravar.

O dólar sobe, de olho no comportamento dos mercados internacionais e em meio às expectativas pela agenda. A queda das commodities, sendo o petróleo afetado por dúvidas em relação ao cumprimento do acordo de corte de produção fechado entre Opep e aliados, pesa nessa recuperação da cotação, que acumulava forte baixa até ontem no acumulado de junho. Os juros futuros de curto prazo têm viés de alta antes do IPCA de quarta-feira, 10.

Às 12h25, o dólar à vista era negociado a R$ 4,8843, em alta de 0,64%. Na máxima do período chegou aos R$ 4,9358 (+1,68%) por volta das 10h30. No mercado futuro, o dólar para liquidação em julho era cotado a R$ 4,8890, em alta de 1,28%, com giro financeiro registrado de US$ 8,319 bilhões, um pouco maior que o anterior no mesmo período (US$ 6,690 bilhões). Entre as moedas emergentes, a alta do dólar desacelerava um pouco ante o peso mexicano (+0,82%) e o rublo (+0,50%), após também mais de 1% mais cedo.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a ausência de novidades macroeconômicas e políticas cedeu espaço para o investidor aproveitar para embolsar os lucros recentes na primeira parte dos negócios da B3 nesta terça-feira, após uma série de sete pregões consecutivos de valorização. Porém, o recuo do Ibovespa ficou longe de apagar os ganhos de 11% este mês que ainda está no começo. Depois de atingir a pontuação média de 96.420,16 pontos, retomou os 97 mil pontos no início da tarde, tentando a apagar as perdas da manhã. O movimento coincidiu com a desaceleração da queda das bolsas em Nova York, inclusive com o Nasdaq passando a subir e renovando máxima histórica.