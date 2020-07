Dólar abre em alta, seguindo movimento de valorização no exterior e balanços de empresas americanas

O dólar abriu as negociações em alta nesta quinta-feira, 23, voltando a ser cotado a R$ 5,15 minutos após a abertura. A moeda passa por um novo movimento de valorização no exterior, num dia em que grandes empresas norte-americanas devem divulgar balanços financeiros.

Na quarta-feira, 22, o dólar à vista cair a R$ 5,1157 na quarta, ampliando as perdas no mês para 5,90%.

Cenário internacional

O mercado de câmbio pode passar por ajustes e subir. Os investidores estão atentos à recuperação e alta dólar há pouco ante pares emergentes ligados a commodities, como o peso mexicano, o rublo, a lira turca e o rand. O índice DXY, que compara a divisa americana ante seis rivais, também ja rondava a estabilidade, após recuar mais cedo, com investidores atentos às negociações no Congresso dos EUA para a aprovação de um novo pacote de estímulos. Vários balanços de grandes empresas americanas também são monitorados e ajudam a apoiar os índices futuros de ações em Nova York, apesar das tensões renovadas entre EUA e China.

Nesta quinta, por exemplo, o Twitter divulgou um prejuízo líquido de US$ 1,23 bilhão (US$ 1,56 por ação) no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro de US$ 1,12 bilhão (US$ 1,43 por ação) de igual período do ano passado, mas reportou também que o número de usuários ativos diários teve aumento de 20 milhões no trimestre até junho, a 186 milhões, superando a projeção de analistas, de cerca de 172 milhões. Com isso, as ações da rede social sobem, apoiando alta mais forte do futuro do Nasdaq em relação ao Dow Jones e S&P500 futuro.

Cenário brasileiro

No mercado local, no entanto, o dólar pode cair também, porque o fluxo cambial tende a continuar positivo, em meio a uma série de ofertas de ações que estão sendo lançadas na B3, e diante de uma melhora da percepção política. Sinais de avanços no andamento da reforma tributária no Congresso, após a apresentação da proposta inicial do governo que unifica PIS/Cofins, e a postura firme do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra a criação de um novo tributo podem contribuir também para nova valorização do real.

Na quarta, o presidente da comissão mista sobre a reforma Tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), decidiu retomar os trabalhos do colegiado na semana que vem. "Na próxima quinta-feira, 30, vamos reinstalar a comissão mista para poder discutir o sistema tributário. Na semana seguinte, no dia 4 de agosto, pretendemos retomar as audiências públicas", disse Rocha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ser o primeiro a ser ouvido virtualmente pelo colegiado. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), disse ao Estadão/Broadcast que a conclusão da reforma na comissão mista deve ficar para setembro ou outubro.