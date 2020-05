Dólar abre em alta, voltando a ultrapassar R$ 5,85

O dólar abriu as negociações em alta de mais de 0,7%, cotado a R$ 5,87, após mais um dia de quebra de recordes. Na quinta-feira, 12, a moeda americana chegou a ficar cotada em R$ 5,97, novo recorde nominal, mas, após sinalização de calmaria entre Executivo e Legislativo, com reaproximação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a moeda passou a perder força frente ao real, resltando no fechamento de R$ 5,81.

Mercados internacionais

Mesmo após terem desvalorizações em índices por conta de uma possível segunda onda de infecções na Europa e na Ásia, as Bolsas do velho contintente abriram em alta na manhã desta sexta-feira, 15, em razão dos relaxamentos nas medidas de isolamento social - prática adotada para conter o avanço do novo coronavírus, causador da covid-19. Porém, por conta de resultados negativos da economia alemã, os mercados da região passaram a reduzir os avanços.

A produção industrial da China em abril e o PIB da Alemanha no primeiro trimestre melhores que o esperado apoiam o apetite por ativos de risco no exterior, o que deve ajudar a bolsa brasileira em meio à repercussão dos balanços da Petrobrás e da própria B3. Vários indicadores dos Estados Unidos são esperados, como vendas no varejo e produção industrial em abril, e devem dividir a atenção do investidor em meio ao recrudescimento do embate comercial entre EUA e China.