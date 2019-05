Dólar abre em baixa, mas mostra leve alta em dia de feriado nos EUA

SÃO PAULO - O dólar iniciou a sessão com viés de baixa em meio a uma liquidez mais fraca, uma vez que os mercados financeiros em Nova York e Londres permanecem fechados nesta segunda-feira, 27, em razão dos feriados nos EUA e no Reino Unido. Há pouco, o dólar já ensaiava uma ligeira alta no mercado à vista.

No mercado de câmbio, às 9h41, o dólar à vista subia 0,14%, aos R$ 4,0207. Na mínima, registrou R$ 4,0052 (-0,25%) e, na máxima, a R$ 4,0217 (+0,16%). O dólar futuro para junho recuava 0,09%, aos R$ 4,0225.

A semana começa com o principal índice da B3 no campo positivo refletindo, por alguns, o desempenho considerado favorável ao presidente Jair Bolsonaro das manifestações realizadas no domingo. Na Europa, as bolsas sobem, com exceção de Londres que não está em operação. No entanto, a alta e o volume de negócios do Ibovespa tendem a ser limitados em razão da ausência dos mercados em Nova York.

Já a valorização das principais commodities - minério e petróleo - ajuda a impulsionar o Ibovespa nesta segunda-feira, depois da queda de 0,30%, na sexta, aos 93.627,80 pontos. Às 10h58, subia 1,04%, aos 94.604,69 pontos.

As influências corporativas partem especialmente de Vale, siderúrgicas e Petrobras. Os contratos futuros de minério de ferro avançaram 3,13% nesta segunda na China, em meio a temores de que a oferta brasileira da commodity se reduza ainda mais com o risco de rompimento de outra barragem da Vale, a de Barão de Cocais (MG), município a 93 quilômetros de Belo Horizonte.

Quanto à Petrobras, o petróleo tem sinais mistos lá fora e o investidor ainda avalia a informação de que a estatal está concluindo o trabalho de adaptação de suas refinarias para produzir combustível para navio (bunker) com baixo teor de enxofre. Os papéis sobem na faixa de 1,00%.

"Feriado lá fora deve diminuir a liquidez, mas os protestos pró-Bolsonaro mostraram que a população está mais esclarecida e sabe da importância de se aprovar a reforma previdenciária", diz um participante do mercado.

A despeito de considerar os atos positivos, o operador pondera que isso não deve alterar o cronograma da reforma da Previdência. "Não deve mexer muito no cronograma e, por isso, não tende a produzir um efeito de alta significativo na Bolsa", estima. Para o profissional, os protestos acenderam a luz amarela para o Congresso, que, conforme ele, precisa tomar cuidado, em função da manifestação "espontânea" de domingo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi um dos alvos de crítica.

Vale ressaltar que, há uma semana, Bolsonaro havia compartilhado nas redes sociais um panfleto convocando apoiadores para uma "marcha" a Brasília, no domingo. Entretanto, o presidente não participou do evento, tentando dissociar o protesto como um ato do governo e alegando se tratar de uma "manifestação livre e espontânea".

Levantamento

Após os atos de rua pró-governo no domingo e contra Rodrigo Maia, o Centrão e o STF, um levantamento da XP Investimentos com 79 gestores de recursos, economistas e consultores mostra que a aprovação do governo Bolsonaro entre os agentes do mercado financeiro caiu entre abril e maio. Estão previstas para quinta-feira novas manifestações pelo País contra os cortes na educação e a reforma da Previdência.

Na sondagem realizada entre os dias 22 e 24 deste mês, o porcentual daqueles que consideram o governo "bom" ou "ótimo" caiu de 28% para 14% e a fatia dos que avaliam o governo como "regular" recuou de 48% para 43%. A avaliação negativa - "ruim" ou "péssimo" - subiu de 24% para 43%. A expectativa em relação à administração também declinou.

A soma de "bom" ou "ótimo" cedeu de 60% para 27% entre abril e maio. "Ruim" e "péssimo" aumentou de 13% para 23%, mas a avaliação regular subiu de 28% para 51%.

Em relação à aprovação da reforma da Previdência, dos 79 agentes consultados, 80% afirmaram que acreditam que a proposta será aprovada em 2019, mesmo porcentual registrado desde a pesquisa de fevereiro. Da mesma forma, a expectativa mediana de economia com a reforma segue em R$ 700 bilhões em 10 anos, uma desidratação de R$ 537 bilhões do projeto original.

Mais cedo, a pesquisa Focus do Banco Central não trouxe alterações relevantes além de revisão marginal para baixo para o PIB de 2019, de 1,24% para 1,23%. Mas foram mantidas as estimativas para IPCA deste ano em 4,07% e para 2020, em 4,00%. As projeções para Selic também foram mantidas em 6,50% em 2019 e 7,25% em 2020.

Agenda da semana

Os destaques desta semana são os dados do PIB do Brasil e dos EUA do primeiro trimestre, que serão divulgados na quinta-feira. Já na sexta, o mercado de câmbio focará na disputa técnica pela definição da última taxa Ptax de maio, que servirá no dia 3 de junho para a liquidação do dólar junho e os ajustes de contratos cambiais e de swap com vencimentos em meses subsequentes.

Na terça-feira, tem votação da Medida Provisória (MP) 870, que trata da reforma administrativa no plenário do Senado, e o investidor deve monitorar ainda a articulação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara.