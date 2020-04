Dólar abre em forte alta e volta a atingir cotação de R$ 5,25

O dólar abriu em alta de quase 1%, e, em pouco tempo de negociação já estava cotado a R$ 5,25, na máxima do dia, em meio a uma piora no ambiente externo nesta quarta-feira, 15. Mercados internacionais têm queda nos respectivos índices e o petróleo opera em forte baixa, sendo que, em um dos índices, já é negociado abaixo de US$ 20. Previsão negativa sobre PIB mundial feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) também derruba mercados nesta quarta. A moeda americana tem valorizações de 30% em 2020 e 35% na comparação com abril do ano passado. Apenas nesta semana, o crescimento na cotação é de 2,5%.

LEIA TAMBÉM > Coronavírus pode fazer País perder uma década e voltar ao nível de 2010

As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) são de queda do PIB mundial, que deve encolher 3% em 2020, e recuo na economia brasileira, que pode retroceder 5,3% neste ano. De acordo com cálculo feito pelo Itaú Unibanco, se a projeção se concretizar, o Brasil pode voltar ao patamar econômico de 2010.

Na noite de terça-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o plano de reabertura da economia do país está quase pronto e que dará detalhes em breve. Ele confirmou ainda o acordo entre o Tesouro e as companhias aéreas americanas para um pacote de resgate, o que ajuda a conter de certa forma as perdas ao redor de 2% dos índices acionários nesta manhã.

Os investidores vão monitorar também a reunião virtual dos ministros do G20, da qual devem participar o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A agenda política deve ocupar as atenções também. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou sua equipe que o presidente Jair Bolsonaro já procura um nome para substituí-lo e que deve ser demitido ainda esta semana. / SILVANA ROCHA, LUCIANA XAVIER, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA