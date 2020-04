Com ambiente global positivo, dólar cai abaixo de R$ 5,40; Bolsa opera em alta

Em uma manhã de extrema volatilidade, o dólar abriu as negociações do dia com queda superior a 1%, cotado a R$ 5,44, e chegou a valer R$ 5,43, mas, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deferiu liminar do PDT e suspende posse do delegado Alexandre Ramagem na diretoria-geral da Polícia Federal, a cotação virou e ultrapassou novamente a casa dos R$ 5,50.

Porém, seguindo a instabilidade, com a Bolsa subindo mais de 1%, e, em Nova York e Europa, índices avançando entre 1% e quase 3%, ainda ecoando a notícia de que a Gilead, empresa farmacêutica americana, está avançando nos estudos de um tratamento para a covid-19, e também com balanços corporativos, como o da Boeing, a moeda americana voltou a cair e chegou ficar abaixo de R$ 5,40, na mínima do dia, R$ 5,36. Às 12h26, se estabilizava em R$ 5,41, queda de quase 2% em relação fechamento do dia anterior.

Essa foi a primeira vez que a moeda americana baixou de R$ 5,40 em quase uma semana, em escalada de cotação que teve o auge na última sexta-feira, 24, quando, em meio à demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Sergio Moro, o câmbio bateu recorde nominal histórico, quando não se desconta a inflação, R$ 5,74.

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em alta e se mantém neste ritmo, estando a 1,27%, aos 82 mil pontos, às 12h35.

PIB EUA

A economia dos Estados Unidos recuou no primeiro trimestre a seu ritmo mais acentuado desde a Grande Recessão, uma vez que medidas rigorosas para retardar a propagação do novo coronavírus quase interromperam a atividade no país, encerrando a mais longa expansão da história norte-americana.

Todos estão de olho também na decisão monetária que o Federal Reeserve (Fed, o banco central americano) fará nesta quarta-feira, 29, à tarde. Nos Estados Unidos, o último registro sobre a pandemia é de 2.207 novas mortes nas últimas 24 horas, um novo aumento em relação ao dia anterior, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins.

Por aqui, as ações da Vale devem ter um dia bom, após a empresa reverter prejuízo, ter lucro de R$ 984 milhões e terminar o trimestre com forte caixa e colchão de liquidez para enfrentar a crise global pela pandemia do covid-19.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais têm, majoritariamente, alta, nesta quarta-feira, 29. Na Europa, os índices operam em meio a a alguns resultados de balanços de empresas que vêm agradando. Já na Ásia, investidores demonstraram maior apetite por risco em meio ao alívio de restrições impostas para conter a propagação do coronavírus e também com a recuperação do petróleo, após fortes perdas recentes. A valorização na Ásia veio em meio a sinais de que partes dos Estados Unidos e da Europa começaram a ou se preparam para gradualmente reverter medidas de isolamento adotadas numa tentativa de conter a disseminação.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta no início da sessão desta quarta-feira, com destaque para a disparada em torno de 15% do tipo WTI na Nymex. Na terça-feira, 28, o Instituto de Petróleo Americano (API) apontou um aumento dos estoques da commodity nos Estados Unidos da ordem de 10 milhões de barris na semana passada - a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal para a contagem oficial do Departamento de Energia (DoE) americano nesta quarta-feira é de um avanço de 11 milhões de barris nos estoques.

Às 11h19 (de Brasília), o barril do WTI para junho avançava 32,58% na Nymex, a US$ 16,36, enquanto o Brent para julho subia 11,78% na ICE, a US$ 22,87 o barril. / SILVANA ROCHA, LUCIANA XAVIER, SERGIO CALDAS, NICHOLAS SHORES, EDUARDO GAYER, MATHEUS PIOVESANA E FELIPE SIQUEIRA