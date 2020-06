Bolsa se aproxima dos 90 mil pontos e dólar perde patamar de R$ 5,30

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu com alta superior a 1%, se estabilizando no patamar de 89 mil pontos e se apoximando da casa dos 90 mil pontos, o que não atinge desde 11 de março deste ano.

Já o dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 2, em queda superior a 1%, cotado a R$ 5,32. Às 10h23 caía ainda mais, a R$ 5,28, na mínima do dia. A moeda americana acumula, neste ano, valorização superior a 30%, mesmo com o recuo expressivo nesta manhã. No início de janeiro, o câmbio girava em torno de R$ 4.

De acordo com levantamento do Estadão/Broadcast, o dólar turismo é vendido nas casas de câmbio próximo de R$ 5,60.

Mercados internacionais

A notícia do Global Times de que a China continua comprando soja dos Estados Unidos, ao contrário do que a Bloomberg relatou, ajuda a impulsionar os índices futuros das Bolsas de Nova York e os mercados da Europa e, ao mesmo tempo, pressiona o dólar para baixo.

As Bolsas europeias abriram o pregão desta terça-feira em alta, com investidores aparentemente focando esforços de reversão de medidas de quarentena e sinais de recuperação econômica após o choque do coronavírus, e apesar das recentes tensões entre EUA e China e da onda de violentos protestos antirracistas que se espalhou pelo território americano.