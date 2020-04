Bolsa abre de maneira estável, aos 76 mil pontos; dólar volta a subir, negociado acima de R$ 5,20

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou as negociações do desta quarta-feira, 8, de maneira estável, mantendo o patamar de 76 mil pontos, após dois dias seguidos de ganhos relevantes. No começo da semana, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações no Brasil, estava, logo na abertura de segunda-feira, 6, abaixo dos 70 mil pontos.

Já o dólar abriu as negociações em leve queda nesta quarta-feira, 8, após ter tido recuo forte na última terça-feira, 7. O declínio da cotação da moeda americana na abertura foi de cerca de 0,1% e o valor se manteve acima de R$ 5,20, cotada a R$ 5,21. No começo da semana, a moeda americana chegou a ultrapassar a casa dos R$ 5,30. Porém, ao longo das negociações, o real passou a se depreciar, fazendo com que o dólar passase a subir, atingindo a máxima do dia, de R$ 5,24.

Isso acontece em meio aos recuos que existem nos mercados internacionais nesta quinta. Após dois dias consecutivos de ganhos relevantes, mercados internacionais passaram a cair, em meio às turbulências do novo coronavírus, causador da covid-19. Na segunda-feira, 6, e na terça-feira, 7, as regiões asiática e europeia tiveram ganhos generalizados em meio a sinais recentes de desaceleração da pandemia em várias partes do mundo, tanto em número de casos quanto de mortes.

Na Europa, em que as negociações começaram na manhã desta quarta-feira, 8, em queda generalizada, uma comissão criada para discutir medidas para aliviar os impactos econômicos do novo coronavírus, não chegou a um consenso, o que contribuiu para o desempenho negativo nas primeiras horas de pregão. As discussões vão ser retomadas na quinta-feira, 9. Já na Ásia, os índices não seguiram direção única após o fechamento do pregão nesta manhã, com China tendo queda por exemplo, enquanto Japão obteve alta significativa. O continente aguarda, também, os desdobramentos da pandemia. No Japão, inclusive, o governo declarou na terça estado de emergência por um mês na região metropolitana de Tóquio e em outras áreas populosas. / SERGIO CALDAS, LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA