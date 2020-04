Bolsa abre com estabilidade e atinge 79 mil pontos; Dólar é negociado abaixo de R$ 5,10

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em patamar estável e atingiu os 79 mil pontos nesta quinta-feira, 9. Às 10h11, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 1,48%. O dólar abriu as negociações em queda nesta quinta-feira, 9, e chegou à cotação mínima de R$ 5,07, uma redução de 1,30% em relação à cotação do dia anterior. Na quarta, 8, a moeda sofreu grande oscilação, chegando à cotação máxima do dia sendo negociado por R$ 5,24.

Mercados internacionais apresentam alta nesta quinta por causa da expectativa de redução do ritmo de avanço do novo coronavírus em todo o mundo e com proximidade do pico de número de casos. As bolsas em todo o mundo também devem ser influenciadas significativamente pela desistência do senador Bernie Sanders da campanha à presidência dos Estados Unidos. Ele era um dos principais cotados à candidatura pelo Partido Democrata, e agora abriu as portas para que o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, concorra às eleições contra o atual presidente, Donald Trump.

O dólar pode ser influenciado pela persistente queda ante moedas emergentes no exterior e a percepção de BC disposto a injetar liquidez. Contribui para o apetite por moedas consideradas mais arriscadas também a informação de que o comércio exterior e o consumo doméstico da China deram sinais de melhora em março, depois que o governo fez progressos no combate ao coronavírus e se esforçou para reiniciar a atividade econômica, segundo o Ministério de Comércio do país. Tantos as exportações quanto as importações se recuperaram parcialmente em março no país asiático, após sofrerem fortes quedas no primeiro bimestre.

Na quarta, a cotação do dólar diminuiu após o Banco Central anunciar a venda da moeda para baixar a cotação, em acordos de swap cambial - que equivale a venda de dólares no mercado futuro. /SERGIO CALDAS, SILVANA ROCHA, EDUARDO GAYER e LUÍSA LAVAL