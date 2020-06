Dólar opera em queda, próximo a R$ 4,85; Bolsa retoma 97 mil pontos em alta na abertura

O dólar abriu as negociações desta quarta-feira, 10, em queda, de cerca de 1%, cotado a R$ 4,84. Por volta das 10h18, se estabilizava em R$ 4,87. Este é o terceiro pregão consecutivo que a moeda americana consegue se manter durante todos os momentos do pregão abaixo do patamar de R$ 5. Já a Bolsa de Valores de Sâo Paulo, a B3, que vinha tendo uma sequência de altas, fechou em queda na terça-feira, 9, mas abriu em alta novamente nesta quarta, retomando os 97 mil pontos.

Desde segunda-feira, 8, a cotação não passa desta barreira, que foi quebrada na sequência de quedas expressivas da semana passada. Na sexta-feira, 5, os R$ 5 foram perdidos pela primeira vez em mais dois meses. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5.

Mercados internacionais

As principais Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 10, após dados de inflação da China contrariarem as expectativas e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

As Bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, após um pregão de realização de lucros, porém, ao longo da manhã, os índices do velho continente passaram a cair.