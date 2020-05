Dólar abre em queda e perde patamar de R$ 5,70

O dólar abriu as negociações desta terça-feira, 19, em queda de quase 0,5%, cotado a R$ 5,68, em meio a uma piora da moeda dos Estados Unidos no cenário externo. A moeda americana já registra valorização superior a 40% em 2020, sendo que, no mês de maio, o real já se depreciou em mais de 5%. No início de janeiro, o câmbio variava próximo da casa dos R$ 4.

O fechamento da moeda nas negociações de segunda-feira, 18, ficou em R$ 5,72, no menor valor em mais dez dias. A última vez que o encerramento se deu perto de R$ 5,70 foi em 6 de maio. O maior valor nominal já atingido entre as negociações, quando não se desconta a inflação, é de R$ 5,9718, alcançado em 14 de maio.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é vendido acima de R$ 6.

Cenário local

Com uma agenda econômica mais fraca, o mercado deve ficar sensível à queda das bolsas internacionais, após o rali de segunda, enquanto monitora o quebra-cabeça político e fiscal no Brasil e as medidas de combate ao covid-19 em São Paulo, epicentro da doença no País.

No Estado de São Paulo, foram registrados ontem 63.066 casos da doença e 4.823 mortes na segunda. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a antecipação dos feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21. Com a mesma intenção, o governador João Doria (PSDB) enviou projeto à Assembleia Legislativa, para antecipar para a próxima segunda-feira a memória de 9 de Julho. Caso haja aprovação, será criado um feriado que começa na quarta e vai até terça-feira que vem na capital. A B3 está negociando com as autoridades para manter os pregões abertos durante o feriadão.

Mercados internacionais

Após a empresa americana Moderna ter divulgado, na última segunda-feira, 18, que obteve resultados positivos acerca de uma possível vacina contra o novo coronavírus, causador da covid-19, as Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 19.

De acordo com a empresa americana, a primeira vacina contra o novo coronavírus testada em pessoas parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. Os resultados são baseados na reação das oito primeiras pessoas que receberam, cada uma, duas doses da vacina, a partir de março.

Já na Europa, as Bolsas abriram o pregão em alta moderada, ampliando os fortes ganhos de segunda, ainda reagindo à notícia sobre a vacina e também ao gradual relaxamento de quarentenas na Europa e nos Estados Unidos e a um fundo conjunto de 500 bilhões de euros para combater os impactos da covid-19. Porém, ao longo desta manhã, com resultados sendo divulgados, os sinais viraram e os índices começaram a cair.