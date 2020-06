Dólar atinge menor valor em quase 3 meses; Bolsa opera acima de 95 mil pontos

O dólar abriu as negociações desta segunda-feira, 8, em queda, superior a 1%, atingindo, ao longo da manhã, o melbnor valor de cotação em quase três meses, R$ 4,9249. A última vez em que a moeda estrangeira teve um valor próximo a esse foi em 16 de março, quando a mínima do dia foi de R$ 4,8807. O real vem se valorizando frente à moeda americana nas últimas semanas.

Na segunda-feira passada, por exemplo, o valor do dólar chegou a ficar acima de R$ 5,40, mas, na sexta-feira, fechou o pregão, pela primeira vez em mais de dois meses, abaixo de R$ 5, a R$ 4,9909. Há pouco menos de um mês, no dia 14 de maio, o dólar alcançava o maior valor nominal da história, quando não se desconta a inflação, R$ 5,9718.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou o pregão do dia com alta superior a 1,5%, voltando à casa dos 96 mil pontos, se mantendo, novamente, próxima aos 100 mil pontos. Os três dígitos não são vistos no Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, desde o dia 6 de março.

Quando comparado com valores de 30 dias atrás, há uma queda expressiva da moeda dos EUA. São quase 15% de queda nos últimos 30 dias, e um recuo de quase 7% somente no mês de junho. Porém, mesmo com essa desvalorização da moeda estrangeira em território nacional, ainda há, em 2020, um forte crescimento no valor da cotação. Para se ter uma ideia, em janeiro deste ano, o câmbio girava em torno de R$ 4. Isso implica em uma valorização de quase 25%.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,15.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam em alta nesta segunda-feira, 8, após uma inesperada recuperação do mercado de trabalho dos Estados Unidos alimentar esperanças de que a economia global supere a crise do coronavírus de forma mais rápida do que se previa. Há evidências também de que a covid-19 vem tendo impacto menor do que o imaginado em grandes economias da Ásia, como China e Japão.