Dólar abre em queda e se mantém próximo de R$ 5,35

O dólar abriu as negociações desta sexta-feira, 29, último dia útil do mês de maio, em queda de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,35. No cenário externo, o foco está na tensão Estados Unidos e China, o que causa cautela nos mercados internacionais.

A valorização acumulada pela moeda americana neste ano é de pouco mais de 30%, no início de janeiro, o câmbio estava em torno de R$ 4. Porém, este crescimento já chegou a ultrapassar a casa dos 40% em meados de março. Nas últimas duas semanas, a valorização do dólar deu uma freada e se desvalorizou em cerca de R$ 0,70. No dia 14 de maio, atingiu o maior valor nominal da história, R$ 5,97. Na última quinta-feira, 28, fechou em R$ 5,38. No mês de maio, há uma desvalorização um pouco superior a 1% para o câmbio.

O dólar turismo, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, é negociado nas casas de câmbio em patamar próximo aos R$ 5,60.