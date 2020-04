Bolsa abre em alta e atinge 79 mil pontos; Dólar tem queda com ambiente externo mais otimista

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em alta nesta sexta-feira, 17, após uma semana de perdas sucessivas. Às 10h33, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 2,11%, retornando ao patamar de 79 mil pontos. A leve melhora no mercado brasileiro acompanha o otimismo das Bolsas de outros países.

O dólar abriu o dia em queda de quase 1%, perdendo o patamar de R$ 5,25, valor do fechamento de quinta-feira, 16, e chegou à minima de R$ 5,2080. Às 10h13, porém, era cotado a R$ 5,2460, com queda de 0,20%.

Isso acontece em meio a uma melhora do ambiente global na economia, já que os mercados internacionais têm altas expressivas e generalizadas, depois de relatos nos Estados Unidos indicarem que uma empresa americana pode ter desenvolvido um medicamento que teria eficiência contra o novo coronavírus, causador da covid-19.

A moeda americana, mesmo assim, ainda possui uma valorização próxima de 30% em 2020. Em janeiro, no primeiro pregão do ano, no dia 2, a cotação do câmbio estava em R$ 4. A máxima nominal, quando não se desconta a inflação, que o dólar já atingiu frente ao dólar foi de R$ 5,32.

Outro aspecto que tem gerado um tom positivo nos mercados é a perspectiva de reabertura dos Estados Unidos. O plano de ativação da economia apresentado pelo presidente Donald Trump a governadores, na noite de quinta-feira, 16, prevê que 29 Estados americanos estarão prontos para reabrir relativamente em breve, mas Trump não quer que Nova York e Nova Jersey reativem a economia cedo demais. O Estado de Nova York prorrogou as medidas de isolamento social até 15 de maio. / LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA