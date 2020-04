Dólar abre em queda em meio a cenário positivo no exterior

O dólar abriu em queda de 0,78%, cotado a RS 5,28, em meio a uma melhora do cenário exterior, com mercados de Ásia e Europa tendo alívio nas respectivas Bolsas, em meio à diminuição da disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19, no velho continente, que não é mais considerada o epicentro da doença. A saituação mais preocupante, agora, se encontra nos Estados Unidos.

Porém, mesmo com esse ambiente externo um pouco melhor, ainda há ingredientes que dificultam uma melhora tão estável nas economias ao redor do mundo, incluindo o Brasil. O petróleo, por exemplo, cai ao redor de 4%, após tombar mais de 7% na madrugada, com o adiamento desta segunda para quinta-feira, 9, da reunião da Opep+ para discutir eventual corte na oferta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que o país deve enfrentar o pico da pandemia de coronavírus "nos próximos dias", enquanto o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que o pico de Covid-19 deve chegar em 7 dias a Nova York. Os Estados Unidos têm 312 mil infectados e 8.500 mortes, e no mundo, há um total de 1.113.758 casos e 62.784 mortes, de acordo com a OMS.

No Brasil, que registra 11.130 contaminados e 486 mortes pela covid-19, os ativos financeiros podem se beneficiar da melhora externa, mas de forma comedida. Em meio à espera do IPCA de março na semana, que será mais curta pelo feriado da Páscoa no País, Europa e EUA, na sexta-feira, o investidor deve repercutir hoje sinais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a Selic pode seguir estável, em vez de cair como espera a maioria no mercado.

Campos Neto afirmou em teleconferência no sábado que "o que se leva em consideração para (decidir sobre) juros é valor esperado para o ajuste fiscal", disse. Ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram no fim de semana em teleconferências sobre o "empoçamento" nos bancos dos R$ 1,2 trilhão destinados pelo governo para manter a liquidez no mercado durante a pandemia e prometeram meios para que o dinheiro chegue diretamente a famílias e empresas, como o uso de maquininhas de pagamentos.

Já o Banco Central sinalizou nova liberação de compulsórios e o direcionamento de novos créditos para micro e pequenas empresas (MPEs). Fica no radar ainda outro possível mal-estar diplomático com a China. / SILVANA ROCHA, SILVANA XAVIER, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA