Bolsa abre negociações em queda e dólar volta a ser cotado acima de R$ 5,40

Em meio a dados econômicos sendo divulgados em todo o mundo, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou as negociações em queda superior a 2,5%, voltando aos 80 mil pontos. A volatilidade também é presente nos mercados internacionais. Europa tem queda generalizada, com PIBs do velho continente despencando no 1º trimestre.

Já o dólar iniciou as negociações em queda de quase 0,5%, cotado a R$ 5,33. A valorização da moeda americana, mesmo assim, ainda é superior a 30% em 2020. No início de janeiro, o câmbio estava próximo de R$ 4. Porém, com decorrer da manhã, a moeda americana passu a subir e retomou patamar de R$ 5,40, com a máxima do dia em R$ 5,42.

Nesta quinta-feira, 30, empresas de todo o mundo estão divulgando balanços, países informam respectivos PIBs, sendo que, na Europa, as retrações são fortes, e, em meio a todos esses dados, os mercados internacionais caem, memo após fechamento positivo das Bolsas da Ásia, que tiveram injeção de ptimismo com possível avanço nos estudos de suposto novo remédio contra o coronavírus.

Balanço Bradesco

O Bradesco viu seu lucro líquido recorrente encolher 39,8% no primeiro trimestre deste ante o mesmo período de 2019 ano em meio à pandemia do novo coronavírus, o que empurrou a cifra no período para R$ 3,753 bilhões. Em relação aos três meses anteriores, a queda foi ainda maior, de 43,5%. Pesou nos resultados, sobretudo, o reforço de R$ 2,7 bilhões em provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, feitas no período por causa da covid-19.

PIBs da zona do euro em queda

Um dia após os Estados Unidos divulgarem contração de quase 5% no PIB, a zona do euro, França e Itália informaram dados semelhantes, em meio à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, que tem provocado isolamento social, com lojas fechadas, menor movimentação nas ruas e produções reduzidas, ou, até mesmo, paralisadas.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 3,8% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, sofrendo a maior contração da série histórica iniciada em 1995, segundo dados preliminares divulgados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia encerraram os negócios desta quinta-feira, 30, em alta, impulsionadas por esperanças em relação a um possível tratamento para o novo coronavírus e ignorando dados fracos de atividade do setor manufatureiro chinês. Também contribuiu para o apetite por risco a garantia pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), durante anúncio de política monetária, de que dará continuidade a seus programas de estímulo para ajudar a economia americana a se recuperar da crise gerada pelo coronavírus. / LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA, SERGIO CALDAS, NICHOLAS SHORES E FELIPE SIQUEIRA