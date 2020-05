Dólar abre em queda, influenciado por queda do IPCA e negociações entre EUA e China

O dólar abriu as negociações em leve baixa nesta sexta-feira, 8, atingindo a cotação de R$ 5,82, uma redução de cerca de 0,3%.

Na quinta-feira, 7, a moeda norte-americana fechou em novo recorde nominal (quando se desconta o valor da inflação, cotada a R$ 5,84. O dólar já tem uma valorização de 45% em 2020 e de 7,4% em abril.

O mercado brasileiro e as bolsas de todo o mundo são influenciados nesta sexta pelos sinais de arrefecimento nas tensões entre EUA e China. As duas potências teriam se comprometido a criar condições favoráveis para que os países implementem o acordo comercial bilateral "de fase 1", assinado em janeiro, além de melhorar a cooperação nas áreas de saúde pública e da economia.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta manhã o IPCA, principal índice que mede o nível de inflação do País. O indicador deve apresentou queda de 0,31% para o mês de abril, ou seja, em movimento de queda generalizada de preços. É a segunda maior deflação desde o início do Plano Real, em 1998.

Mercados internacionais

Os índices futuros das bolsas de Nova York e as bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira de feriado no Reino Unido. O apetite por risco apoia-se no alívio das recentes tensões comerciais entre EUA e China em meio à pandemia de coronavírus.

Os investidores também aguardam com certa apreensão a pesquisa de emprego dos EUA (o chamado "payroll") referente a abril, que deverá mostrar o violento impacto da covid-19 no mercado de trabalho americano. O documento deve mostrar a eliminação de 21 milhões de empregos e um salto na taxa de desemprego de 4,4% para 15%.

Às 7h20 (horário de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,98% e a de Paris avançava 0,93%. No mercado futuro em Nova York, Dow Jones subia 1,10%, S&P 500 avançava 1,12% e Nasdaq se valorizava 1,04%. O euro subia a US$ 1,0843, ante US$ 1,0831 no fim da tarde de ontem. A libra avançava a US$ 1,2373, de US$ 1,2359 no fim da tarde de ontem. O índice DXY do dólar, que mede as variações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes, caía 0,15%, a 99,741 pontos.

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira. Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,83%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei se valorizou 2,56%, enquanto o Hang Seng avançou 1,04% em Hong Kong e o sul-coreano Kospi subiu 0,89% em Seul. Na Oceania, o S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, também ajudado por um plano anunciado pelo governo australiano de relaxar medidas de restrições ligadas ao coronavírus até julho.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo sobem nesta manhã, revertendo a queda de ontem, em reação a sinais de alívio nas recentes tensões comerciais entre EUA e China em meio à pandemia de coronavírus. Após o colapso nos preços da commodity em abril, o mercado opera na expectativa pelo relatório sobre poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos, medido pela Baker Hughes (14h). Às 7h25, o barril do petróleo WTI para julho subia 2,34% na Nymex, a US$ 25,41, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 1,26% na ICE, a US$ 29,83. / LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA e LUÍSA LAVAL