Dólar abre em queda, mas se mantém acima de R$ 5,30

O dólar abriu as negociações desta sexta-feira, 19, em queda, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,32, em meio a um ambiente de cautela nos mercados internacionais.

A moeda americana vem tendo uma sequência de alta nos últimos dias, principalmente, por conta das instabilidades, internas e externas, que vem afetando o País. A prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na quinta-feira, 18, por exemplo, gerou instabilidade no mercado nacional. O fechamento da moeda, para se ter uma ideia, ficou em R$ 5,37, o que não acontecia há cerca de duas semanas. A cotação, nos últimos dias, variava próximo das casas de R$ 5 e R$ 5,20.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento do Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ XX,XX.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira, 19, com investidores monitorando a situação do comércio entre Estados Unidos e China e desdobramentos de novos surtos de coronavírus nas duas maiores economias do mundo. As Bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira em alta, após relatos de que a China planeja ampliar suas compras de bens agrícolas dos EUA para cumprir o acordo comercial de fase 1 com Washington e o desempenho bem melhor do que o esperado do setor varejista do Reino Unido.