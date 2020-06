Bolsa abre em leve alta; dólar apresenta queda, mas se mantém próximo de R$ 5,40

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu o pregão desta segunda-feira, 29, em leve alta, permanecendo no patamar de 94 mil pontos. Na última sexta, o Ibovespa, principal índice do mercado de capitais brasileiro, fechou com queda de 2,24%, aos 93.834,49 pontos.

Já o dólar iniciou as negociações em queda, de cerca de 1% após a primeira hora desde a abertura, cotado a R$ 5,3952, em meio a um tom mais negativo nos mercados internacionais.

Na semana passada, o fechamento ficou em R$ R$ 5,46, o maior para encerramento em mais de um mês. A sequência de altas fez com que a moeda americana passasse a registrar acumulo de valorização superior a 35% novamente somente neste ano. No início de janeiro, a cotação do câmbio girava em torno de R$ 4.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,70.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia, Pacífico e Europa operam de maneira volátil, com tendência a baixa nesta segunda-feira, 29, à medida que a disseminação do coronavírus freou o recente otimismo com a recuperação da economia global.