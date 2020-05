Dólar perde patamar de R$ 5,30 pela primeira vez em um mês; Bolsa abre em alta

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu as negociações desta quarta-feira, 27, em alta superior a 2%, atingindo o patamar de 87 mil pontos. Já o dólar opera em queda de mais de 1%, perdendo o patamar de R$ 5,30, tendo a mínima do dia em R$ 5,28. Essa cotação não era atingida há mais de um mês, desde a semana do dia 20 de abril.

O mercado de câmbio pode ficar volátil, sob influência de um viés de baixa do dólar no exterior e o cenário político local. Lá fora, o otimismo nas Bolsas se renova e o euro sobe ante o dólar em meio expectativas por novo pacote de estímulos de 750 bilhões de euros para combater os impactos econômicos do coronavírus na Europa.

Além disso, investidores seguem precificando a reabertura econômica após o choque do coronavírus e as expectativas de que surja uma vacina para a doença, apesar das tensões crescentes entre EUA e China por causa de Hong Kong.

No mercado local, após o alívio recente que abriu espaço para o dólar cair a R$ 5,3578 no mercado à vista, o cenário político pode adicionar alguma cautela. A Polícia Federal cumpre, nesta manhã, ordens judiciais que visam instruir o inquérito das fake news, que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF.

Alguns alvos dessa operação são o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL), o empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamento Havan, e o blogueiro Allan dos Santos, do site bolsonarista Terça Livre.