Dólar volta a subir em meio a tensões entre EUA-China; Bolsa abre em queda

O dólar, que abriu as negociações desta sexta-feira, 22, em queda, de cerca de 0,3%, cotado a R$ 5,56, se aproximando da casa dos R$ 5,55, passou a subir após, de acordo com um operador, o anúncio da China, de que vai impor novas leis de segurança nacional a Hong Kong, o que eleva os conflitos com os Estados Unidos. A máxima é de R$ 5,62. A expectativa sobre o levantamento do sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril é pano de fundo também da cautela.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou o pregão desta sexta em queda, de cerca de 0,2%, voltando à casa dos 82 mil pontos.

A moeda americana já acumula valorização de quase 40%. Em janeiro, nas primeiras negociações do ano, o câmbio girava em torno de R$ 4. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto da acima de R$ 5,80.

No Brasil, o evento mais aguardado virá apenas no final do dia, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) anunciará sua decisão sobre o sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como prova das acusações de interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, 22, após a China anunciar que vai impor novas leis de segurança nacional a Hong Kong, em um gesto que deteriora ainda mais as relações com os Estados Unidos. Além disso, pesa o fato de o país asiático, segunda maior economia do mundo, decidir não estabelecer uma meta de crescimento para este ano, reforçando preocupações sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus.

As Bolsas europeias, pelos mesmos motivos, abriram o pregão desta sexta-feira em baixa, além de dados mostrarem uma queda histórica nas vendas do varejo britânico, em função do impacto da doença.

A queda do petróleo entre 5% e 6% há pouco, enquanto as bolsas tinham baixa moderada, vem após a China anunciar que vai impor novas leis de segurança nacional em Hong Kong, o que pode elevar os conflitos com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que haverá uma "reação muito forte" de Washington se a China seguir adiante com seu plano de aumentar o controle sobre Hong Kong.

Além disso, o governo chinês decidiu que não fixará uma meta para o PIB em 2020, o que aumenta o temor sobre o impacto do coronavírus na economia chinesa que no primeiro trimestre deste ano teve a primeira contração do PIB em mais de 40 anos, de 6,8% na margem.