Bolsa opera em alta; dólar perde patamar de R$ 5,60

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em alta e, às 11h32 subia mais de 3,45%, próxima dos 81 mil pontos. Já o dólar abriu as negociações do dia em queda supeior a 1%, cotado a R$ 5,61, sendo que, pouco tempo depois, chegou a ser negociado abaixo do patamar de R$ 5,60, conquistado na última sexta-feira, 24 - dia em que atingiu seu recorde nominal, quando não se desconta a inflação, R$ 5,74.

Às 11h32, a moeda americana era cotada a R$ 5,55, e, pouco antes, havia batido na mínima do dia, R$ 5,54.

Nesta terça-feira, 28, fatores internos, como as nomeações à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, porém, podem realimentar preocupações políticas, o que pode levar a uma limitação no peso do cenário positivo no exterior. Às 9h13, a moeda americana era negociada a R$ 5,60.

Nas casas de câmbio, o dólar turismo, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, chega a ficar próximo de R$ 5,90.

O pânico nos mercados causado pela falta da dimensão real dos efeitos da pandemia nas economias ao redor do mundo tem atingido as moedas. Neste mês de abril, novo patamares e recordes foram estabelecidos, com dólar sendo negociado acima de R$ 5,60, com recorde a R$ 5,74, e euro, moeda oficial da União Europeia, R$ 6,20. Para se ter uma ideia, ambas ultrapassaram pela primeira vez o patamar de R$ 5 em março deste ano.

Mercados internacionais

Em meio às incertezas provocadas pelo novo coronavírus, causador da covid-19, as Bolsas da Europa operam sem direção única no início do pregão desta terça. Nesta manhã, investidores acompanham os balanços trimestrais de grandes bancos e empresas do continente, como Santander, HSBC, BP e UBS. Além disso, estão atentos à forte queda do petróleo pela segunda sessão consecutiva.