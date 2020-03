Bolsa abre em alta e dólar segue operando acima de R$ 5,10

A Bolsa de Valores de Sâo Paulo, a B3, abriu as negociações em alta de cerca de 2,50%, no patamar acima de 75 mil pontos. Já o dólar abriu as negociações na manha desta segunda-feira, 30, em alta de cerca de 0,35% em relação o fechamento do dia anterior, cotado a R$ 5,12 e atingiu a máxima, R$ 5,15. A moeda americana, somentre neste ano, já tem uma valorização superior a 30%.

Para se ter uma ideia, no primeiro pregão de 2020, o dólar era cotado próximo dos R$ 4. Todo este cenário de valorização se dá em meio à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Mercados financeiros de todo o mundo têm se desvalorizado, principalmente neste mês de março, em decorrência das incertezas de quais serão os impactos totais do avanço do vírus nas economias globais.

Para esta segunda, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estender o período de isolamento social por mais 30 dias, até o fim de abril, impõe cautela aos mercados globais. O Reino Unido, por sua vez, considera a hipótese de bloqueio durar seis meses. Nos dois países, seus líderes inicialmente desprezaram o real risco da pandemia e agora mudam a postura.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro parece isolado no contexto mundial em sua atitude de ignorar a gravidade da situação. No domingo, ele saiu às ruas de Brasília e cumprimentou pessoas, na contramão da recomendação de isolamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o que mantém o sinal de alerta em meio à rápida disseminação do vírus pelo País. Já são ao menos 136 mortes e mais de 4.200 infectados de acordo com dados oficiais, levando-se em conta nesse balanço que há escassez de testes para detectar a doença.