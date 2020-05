Bolsa abre em queda e perde patamar de 80 mil pontos; dólar volta a R$ 5,60

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu as negociações do dia em queda, perdendo o patamar de 80 mil pontos, numeração que fechou o mês de abril deste ano. Às 10h11, o ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, estava a 78.863,60, em uma queda de 2,04%. Já o dólar, abriu as negociações da primeira semana útil do mês de maio em alta superior a 3%, voltando ao patamar de R$ 5,60, cotado a R$ 5,61, vem sendo negociado próximo deste valor nesta manhã. A moeda americana possui valorização superior a 35% em 2020. No início do ano, para se ter uma ideia, o dólar era negociado próximo de R$ 4.

Após início da crise desencadeada por conta da disseminação global do novo coronavírus, no início de março, o câmbio passou a ter valores muito mais altos que os vistos anteriormente. No mês de março, atingiu, pela primeira vez, R$ 5, e, em abril, atingiu o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, R$ 5,74.

Mercados internacionais

Em meio a uma nova rodada de tensões entre Estados Unidos e China, com o presidente americano, Donald Trump, dizendo que acredita que um "erro" do país asiático causou a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, os mercados internacionais despencam, com quedas superiores a 4%, nesta segunda-feira, 4, tanto na Ásia, em que os mercados já encerraram as negociações, quanto na Europa.

Cenário local

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro garante a instabilidade política local ao apoiar, no domingo, 3, da rampa do Palácio do Planalto, uma nova manifestação antidemocrática em Brasília contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso. Um dia após o depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro à Polícia Federal, Bolsonaro disse que não permitirá novas interferências no governo, que as Forças Armadas estão “ao lado do povo”, que “daqui para frente não tem mais conversa” e a Constituição “será cumprida a qualquer preço”. Conforme apurou o Estadão/Broadcast, militares avaliam que Bolsonaro tentou usar o prestígio das Forças Armadas e deixam claro que a Aeronáutica, o Exército e a Marinha estão “sempre” na defesa da independência dos poderes e da Constituição.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso acredita que caso Bolsonaro descumpra qualquer decisão judicial, ele poderia ser considerado culpado pelos “crimes comum de desobediência e de responsabilidade, passível de impeachment”. Vale lembrar que o presidente ainda não entregou os exames para covid-19 requisitados pela Justiça. No radar também fica a escalada da violência entre os apoiadores de Bolsonaro.

No domingo, dois profissionais do Estado - o fotógrafo Dida Sampaio e o motorista Marcos Pereira - foram agredidos fisicamente durante a manifestação na Praça dos Três Poderes - e os repórteres Julia Lindner e André Borges foram ofendidos verbalmente. O ato foi repudiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ministros do STF. Na sexta-feira, manifestantes pró-Bolsonaro agrediram enfermeiras em Brasília, que faziam um protesto pacífico. Em live nas redes sociais, Bolsonaro voltou a defender a flexibilização do distanciamento social e o retorno ao trabalho.

E voltou a demonstrar indiferença às vítimas da covid-19, dizendo que "infelizmente" muitos perderão suas vidas. O Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil infectados pela nova doença e 7 mil mortes confirmadas. A preocupação de Bolsonaro está na nomeação para o comando da Polícia Federal, que ele afirmou que deve anunciar nesta segunda-feira.

Em meio a tanto ruído político, fica no foco a agenda do Congresso. Pode ir à votação na Câmara o projeto de auxílio aos Estados e municípios, que uma vez aprovado poderá seguir para sanção presidencial e a primeira parcela do pacote pode ser paga no dia 15 de maio. Outro destaque da semana é a reunião do Copom, cuja decisão sai na quarta-feira. De 58 casas consultadas pelo Projeções Broadcast, 48 veem corte de 50 pontos-base da Selic, para 3,25%. Também no radar estão balanços, como Itaú entre os destaques de hoje, e Banco do Brasil, Ambev e B2W, na quinta-feira. / LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA