Dólar abre negociações em forte queda, cotado próximo a R$ 5,20

O dólar abriu as negociações do dia com queda de quase 2%, cotado a R$ 5,18. A moeda americana já possui, mesmo com a queda no início do pregão, valorizaçao próxima a 30% neste ano. Em 2 de janeiro, quando houve a primeira abertura do ano, a cotação estava em R$ 4,01. No fechamento de segunda-feira, era de R$ 5,29. A cotação máxima nominal, quando não se desconta a inflação, é de R$ 5,32.

A valorização do real frente ao dólar nesta terça se dá em meio à aceleração do mercado financeiro no exterior. As Bolsas de Valores da Ásia e da Europa têm, pelo 2º dia consecutivo, alta generalizada em seus respectivos índices, ainda influenciadas, assim como na segunda-feira, 6, pela desaceleração da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, em ambos os continentes. A China teve hoje o primeiro dia sem novas mortes, desde que a primeira vítima fatal foi identificada, em 11 de janeiro.

No Brasil, os mercados podem seguir embalados pelo otimismo internacional, como ocorreu na segunda, quando o Ibovespa disparou 6,52%, mas o cenário doméstico merece atenção uma vez que os conflitos políticos têm aumentado rapidamente, assim como os casos de coronavírus no País. No saldo dos ruídos quase sempre vindos do Planalto, o Brasil sai perdendo com o desvio de foco na condução da crise na área de saúde e econômica com o covid-19. E o presidente Jair Bolsonaro fica cada vez mais isolado. Rumores sobre a saída do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, circularam ontem ao longo do dia.

No final das contas, Bolsonaro não conseguiu usar sua caneta, Mandetta disse que fica e pediu "paz" para continuar o trabalho de combate ao novo coronavírus. Os militares do governo teriam convencido Bolsonaro pela permanência de Mandetta. Mas outros ministros do governo e os presidentes do Senado, da Câmara e do STF também agiram nos bastidores para impedir sua demissão, segundo apurou o Broadcast. / LUCIANA XAVIER, SILVANA ROCHA, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA