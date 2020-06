Bolsa abre em forte alta e dólar cai, se aproximando dos R$ 5

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou as negociações desta terça-feira, 16, em forte alta, de cerca de 3%, alcançando novamente o patamar de 95 mil pontos. Já o dólar, que começou o dia recuando cerca de 0,7%, cotado a R$ 5,10, em meio a um ambeinte positivo no cenário internacional, ampliou este tom positivo para o real ao longo da manhã, chegando à mínima, R$ 5,04.

A moeda americana, que já chegou a ficar próxima dos R$ 6, se encontra, neste momento, com desvalorização superior a 10% nos últimos 30 dias. Se contarmos o ano de 2020, porém, há, ainda, valorização de quase 30%. Em janeiro, a cotação girava em torno de R$ 4. De acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo, negociado nas casas de câmbio, está valendo em torno de R$ 5,30.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam em alta significativa nesta terça-feira, 16, reagindo a novas medidas de apoio financeiro dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão.

As Bolsas da Europa operam em forte alta nos primeiros momentos do pregão desta terça-feira, 16, seguindo o tom positivo da última segunda-feira, 15, dos mercados acionários de Nova York, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciar novas medidas de apoio ao sistema financeiro.

Além disso, há relatos de que o governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, está estudando uma proposta de quase US$ 1 trilhão para a infraestrutura, como parte de sua estratégia de reavivar a economia americana na esteira do choque do coronavírus.