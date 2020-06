Bolsa tem abertura em alta; Dólar se mantém em queda, próximo de R$ 5,20

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, teve abertura em alta superior a 1% nesta terça-feira, 23, mantendo-se no patamar de 96 mil pontos. Já o dólar iniciou as negociações em queda superior a 1%, cotado a R$ 5,19, em meio a um tom mais positivo no cenário internacional.

Leia Também Mercados internacionais têm alta após Trump reafirmar acordo comercial EUA-China

Na última segunda, o pregão encerrou com a moeda abaixo do patamar de R$ 5,30, a R$ 5,27. Por conta de tensões externas e internas, o câmbio tem ficado mais volátil nas últimas sessões e tem se mantido em patamar elevado em comparação com a primeira quinzena em junho. Para se ter uma ideia, a moeda chegou a ficar cotada abaixo de R$ 4,90 neste mês.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia e da Europa têm alta generalizada nesta terça-feira, 23, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmar que o acordo comercial preliminar de Washington com a China permanece em vigor.

Em tuíte publicado durante a madrugada, Trump garantiu que o acordo comercial "de fase 1" dos EUA com os chineses continua "integralmente intacto". "Tomara que eles continuem a seguir os termos do acordo!", acrescentou o presidente.